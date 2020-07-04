بينها العراق.. قائمة سويسرية تتضمن الدول الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

2020/07/04 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حددت السلطات الصحية السويسرية، البلدان الاكثر خطورة للاصابة بفيروس كورونا، فيما أصدرت قائمة تتضمن 29 دولة الولايات المتحدة والبرازيل وخمس دول عربية بينها العراق.

وذكرت السلطات الصحية السويسرية أنه "اعتبارا من الاثنين 6 يوليو الجاري سوف تلزم المسافرين القادمين إلى سويسرا من هذه الدول بالحجر الصحي لمدة 10 أيام".

ووفقا لبيانات نشرتها الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن "البلدان الأكثر خطورة"، تتضمّن صربيا وكوسوفو.

وأوضحت السلطات السويسرية أن "هذا التصنيف يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها لمنع حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا بعد زيادة معدلات الإصابة الأسبوع الماضي".

وأشارت إلى أنه "من ضمن أسباب التصنيف هو انتقال العدوى من المسافرين القادمين من الخارج، سواء من السويسريين الذين يسافرون إلى دول وصفتها بـ"عالية الخطورة" بالإصابات، ويجلبون الفيروس معهم حال عودتهم إلى سويسرا".

وشملت القائمة الأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وبوليفيا والبرازيل والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وهندوراس والعراق وكوسوفو والكويت ومولدافيا وشمال مقدونيا وعمان وبنما وبيرو وروسيا والسعودية والسويد وصربيا وجنوب إفريقيا وجزر تركس وكايكوس والولايات المتحدة.

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