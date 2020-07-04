2020/07/04 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل شرطي داخل منزله في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مقتل شرطي داخل منزله في نينوى
يتبع.
.
.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل شرطي داخل منزله في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل شرطي داخل منزله في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).