مقتل شرطي داخل منزله في نينوى


مقتل شرطي داخل منزله في نينوى
2020/07/04 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مقتل شرطي داخل منزله في نينوى 

 

يتبع.

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