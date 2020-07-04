غدا.. باكستان تعيد افتتاح 4 منافذ حدودية مع ايران

2020/07/04 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت السلطات الباكستانية، انها ستعيد افتتاح 4 منافذ حدودية مع ايران يوم غد الأحد، كانت قد اغلقت بسبب تفشي فيروس كورونا.واعلنت وزارة الداخلية الباكستانية ان قرار اعادة افتتاح المنافذ الحدودية قباد، مند، كتاغار وجدكي قد اتخذ في اجتماع مسؤولي مركز القيادة والعمليات الوطنية.ووفقا لهذا القرار فان المنافذ الحدودية المذكورة ستعمل طيلة […]

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