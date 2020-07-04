علماء يحققون ظاهرة لم يسبق رؤيتها

2020/07/04 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق علماء عن ظاهرة لم يسبق رؤيتها تُعرف باسم “التدفق المتفرّع”، حيث يبدو الضوء وكأنه يتفرع مثل شجرة أو تيارات دلتا النهر.ويقول سيغيف، أحد أعضاء فريق البحث “لم يتوقع أحد حدوث ذلك كانت مفاجأة كاملة في المختبر”.ويتغير تدفق الضوء عند مروره عبر وسائط مختلفة، بالطريقة نفسها التي يحدث بها الانكسار عند غمر جسم في الماء.ومن […]

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