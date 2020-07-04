اكتشاف مادة لجيل جديد من المضادات الحيوية

2020/07/04 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء الأحياء بجامعة موسكو بالتعاون مع علماء من ألمانيا والولايات المتحدة، آلية تأثير جزيئات التتراسينومايسين في الريبوسومات، المنتجة للبروتين عند البكتيريا.وتفيد مجلة Nature Сhemical Biology، بأن هذا الاكتشاف، قد يصبح الأساس في ابتكار مضادات حيوية جديدة.وكما هو معروف أصبحت مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية إحدى المشكلات الأساسية في الطب […]

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