مصر تعلن عدم توصلها لاتفاق مرضي مع اثيوبيا بشأن سد النهضة

2020/07/04 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري المصري إن اجتماع اليوم تخطى 5 ساعات، حيث بدأ عند الثالثة وانتهى في التاسعة، لافتا إلى أنه اختلف عن الاجتماعات السابقة بحضور 11 مراقبا بدل 3.وأضاف في تصريح: “كل دولة استعرضت الملف والعثرات الموجودة من وجهة نظرها لإعلام المراقبين الجدد بالملف، وغدا سيجري استكمال المباحثات… سنبدأ قبل […]

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