عزيزي بوريس جونسون ، رئيس حُكومة المملكة المتحدة - عبد الرحمن البيطار

2020/07/04 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمن_البيطار عزيزي بوريس جونسون ، رئيس حُكومة المملكة المتحدةأُلقي عليك تحية فلسطينية عَرَبية من شَعب مُعَذّب ، مَجروح ، ومُضطهد ، وبَعْدَ لكوني مُلتزمٌ بقضية شعبي ، وأفتخر جِداً بتراثه الحضاري ، وطاقته التي لا يَحُدّها شيء على النِّضال ضد كل أشكال الظُّلم والإستعمار التي شهدتها بلادي عَبَّر التاريخ ، وعلى الأخص مُنذُ أن احتلت قوات بلدك القُدْس في ٨-;- كانون أول ١-;-٩-;-١-;-٧-;-،

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