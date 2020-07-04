رأس المال: الفصل الثالث عشر (56) الصراع بين العامل والآلة - كارل ماركس

2020/07/04 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس الآلات والصناعة الكبرى5) الصراع بين العامل والآلةيبدأ الصراع بين الرأسمالي والعامل المأجور منذ بداية نشوء العلاقة الرأسمالية.



ويستمر هذا الصراع بحدة طيلة مرحلة المانيفاکتورة (1).



ولكن بعد دخول الآلات بالتحديد يشرع العامل في الصراع ضد وسيلة العمل ذاتها، التي تؤلف نمط الوجود المادي لرأس المال.



فهو يهب ضد هذا الشكل المحدد لوسائل الإنتاج بوصفه الأساس المادي لن ......





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