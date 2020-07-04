بعد دعم مجلس الوزراء.. كوردستان تعلن ارتفاعاً في إمدادات الكهرباء

2020/07/04 | 10:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالباً ما تتدهور إمدادات الكهرباء طيلة أشهر الصيف الحارة مع الطلب المتزايد الذي يفوق القدرة الإنتاجية ل - صورة ارشيفية

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