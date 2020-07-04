مسرور بارزاني: أجيد ثلاث لغات وأحب إتقان الرابعة وتعلم الخامسة

2020/07/04 | 10:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تسجيل مصور يجيب خلاله عن اسئلة وجهت إليه في شتى القضايا - صورة: مكتب مسرور بارزاني

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