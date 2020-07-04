الدراجي: وفد عراقي في لبنان يبيع النفط في وقت تعاني لبنان من ضائقة مالية

2020/07/04 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي ، ان هناك وفد عراقي في لبنان يقوم ببيع النفط الاسود في وقت تعاني لبنان من ضائقة مالية ووضع اقتصادي صعب.واضاف الدراجي في تغريدة نشرت على حسابه الشخصي بتويتر، انه علينا تشجيع المنتج الوطني بهذا الوقت وانصح الوفد بضرورة التواصل من المانيا او الصين لتهيئة مصافي […]

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