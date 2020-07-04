عاجل/ القانونية النيابية تكشف خطة تعظيم الواردات وتفعيل القطاع الاقتصادي

2020/07/04 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة القانونية النيابية اليوم السبت، عن الخطة المطلوبة لتعظيم الواردات المالية ،وتفعيل القطاع الاقتصادي.

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