وفاة أمير قبيلة خزاعة شقيق محافظ الديوانية بعد إصابته بكورونا

2020/07/04 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى اليوم السبت في محافظة الديوانية أمير قبيلة خزاعة ،وشقيق محافظ الديوانية باقر الشعلان بعد إصابته بفيروس كورونا.

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