الجيش المكسكيي يقتل 12 في اشتباك مع عصابة مخدرات قرب الحدود

2020/07/04 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..قتل الجيش المكسكيي، يوم الجمعة، 12 شخصا من أفراد عصابة مخدرات كانوا يرتدون زيا عسكريا في مدينة نويفو لاريدو الحدودية التي يسودها العنف.وقال مسؤولو الأمن بولاية تاماوليباس المكسيكية في بيان إن مسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري هاجموا جنودا من الفرقة السادسة عشرة في حي قرب المطار عند الفجر.وضبط الجيش أسلحة في […]

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