محافظة بغداد تكشف عن مساع لتثبيت موظفي عقود تنمية الأقاليم

2020/07/04 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تسعى محافظةُ بغداد بالتنسيق مع البرلمان ومجلس الوزراء الى تثبيت موظفي عقود تنمية الاقاليم، بينما خاطبت وزارة المالية رسميا لصرف رواتب المتعينين الجدد.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”،إن “الازمة المالية التي تعاني منها البلاد والمحافظة ادت الى ايقاف عمل اكثر من 3 الاف من موظفي تنمية […]

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