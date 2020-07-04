نائب: البرلمان منح الحكومة 60 يوماً لتقديم خطة معالجة المسألة الاقتصادية

2020/07/04 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب حسين العقابي، اليوم السبت، عن الخطة المطلوبة لتعظيم الواردات المالية ، وتفعيل القطاع الاقتصادي.وقال العقابي في تصريح إن “مجلس النواب منح الحكومة 60 يوماً لتقديم خطة متكاملة لمعالجة المسألة الاقتصادية”، لافتاً إلى أن”هذه الخطة يجب أن تسير بمحورين: الأول آنيّ سريع يعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة ، والمحور الثاني استراتيجيّ يتعلق بتغيير سياسات […]

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