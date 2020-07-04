صحة واسط: 3236 إصابة بكورونا منذ بداية تفشي الوباء

2020/07/04 | 10:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسطاعلنت دائرة صحة واسط ، اليوم السبت، ارتفاع العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا الى 3236 اصابة منذ بدء ازمة الجائحة.وقالت الدائرة في بيان، ان"المحافظة سجلت حتى الان 1222 حالة شفاء و90 حالة وفاة طيلة فترة الجائحة كورونا، كما ان عدد الراقدين حاليا في المستشفيات والحجر المنزلي يبلغ 1926".ودعت الدائرة المواطنين الى "الالتزام بالتعليمات الوقائية وتجنب التجمعات لأي سبب كان وضرورة مساعدة الجهات الصحية لتجاوز هذه الازمة ".

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