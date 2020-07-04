نيويورك تايمز : الاستخبارات أبلغت ترامب بعدم وجود دليل مباشر على “تواطؤ بين روسيا وطالبان”

2020/07/04 | 10:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..افادت صحيفة “نيويورك تايمز” بان الاستخبارات الأمريكية أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم وجود دليل مباشر يثبت أن موسكو عرضت مكافآت نقدية على المسلحين الأفغان لكي يقتلوا عسكريين أمريكيين.ونقلت الصحيفة، عن مصدر في الاستخبارات، أن ممثلي الاستخبارات سلموا في 1 يوليو إلى إدارة ترامب وثيقة من 2.5 صفحة، تلخص البيانات […]

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