تركيا ترد على إدانة مصر لعمليات تركيا في العراق و تصفها بالكوميديا السوداء

2020/07/04 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت الخارجية التركية، إدانة مصر لعمليتي “مخلب النسر” و”مخلب النمر”، للجيش التركي داخل العراق، “كوميديا سوداء”.جاء ذلك في بيان أصدره متحدث الخارجية، حامي أقصوي، حول انتقاد مصر للعمليات التركية في داخل العراق.وقال أقصوي إن بيان الإدانة الصادر عن … Readmore

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