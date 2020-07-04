ايران تعلن عن التوصل لاسباب حادث الانفجار في مجمع نطنز النووي

2020/07/04 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التوصل إلى أسباب الحادث الذي وقع في مجمع نووي في نطنز، لكنه لن يعلنها حاليا “لأسباب أمنية”.ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن المتحدث باسم المجلس كيفان خسروي قوله إن “التحقيقات “أدت إلى تحديد أسباب … Readmore

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