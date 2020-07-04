المالكي مطالباً بإجراءات حكومية: ما نشرته الشرق الأوسط اساءة متعمدة للسيستاني

2020/07/04 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

طالب الأمين العام لحزب الدعوة، نوري المالكي، السبت (04 تموز 2020)، الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية المطلوبة بشأن ’’كاريكايتر’’ صحيفة الشرق الأوسط، معتبراً إياها إساءة متعمدة للمرجع السيستاني.

وقال المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لا شك في ان المرجعية الدينية العليا هي قلعة الامة في الدفاع عن عقيدتها وحفظ هويتها وصيانة حقوق ابناءها من مختلف المكونات، وكانت على طول مسيرتها المباركة الخيمة التي يستظل بها الجميع في الملمات والمنعطفات، اذ كانت تقف الى جانبهم في احلك الظروف وأصعب المواقف ، ولم تفرق بين العراقيين في توجهاتها ، بل كانت تشدد على وحدتهم وتدعو الى إقامة العدل والحق".





وأضاف ان "المرجعية سر قوة شعبنا وراية وحدته وعنوان فخره وعزته ، ويعد التطاول عليها باي شكل من الأشكال انتهاكا صارخا للقيم التي يؤمن بها شعبنا، واستهدافا لاهم عامل من عوامل وحدته، واستفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين والعراقيين خاصة".

وتابع المالكي، ان "ايقاظ الفتنة النائمة واشعال نيرانها في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي يمر به وطننا جراء جائحة كورورنا وغيرها من الازمات، لهو عمل عدواني مفضوح في وقت كنّا نتطلع الى ان يكون جيراننا من السباقين للتعاون معنا لعبور هذه المرحلة الحرجة بدلا من هذه الأثارات والإساءات التي تشحن النفوس بالبغضاء وتثير مشاعر الغضب والاستياء".

وأكمل رئيس الوزراء الأسبق أن "صورة الكاريكاتير المسيئة التي نشرتها صحيفة الشرق الاوسط مؤخرا، قد تجاوزت كل الخطوط الحمر، واستهانت بهوية العراقيين، ونالت من اهم رموزهم، وأكثرها احتراما وتقديرا بين مختلف الاطياف والمكونات".

وقال: "اننا اذ نستنكر هذا التصرف غير المسؤول ونشجب هذه الاساءة المتعمدة ، ندعو جميع القوى الوطنية الى اعلان موقفها من هذا الاعتداء السافر على مقام المرجعية العليا التي شملت بأُبوتها جميع العراقيين بلا تمييز او تفريق".

والأمين العام لحزب الدعوة "الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية المطلوبة بهذا الصدد عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية".

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بغداد اليوم- متابعة

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ويظهر الفيديو، ‏مجموعة من متظاهري 17 تشرين وهم يقومون بطرد وزير الطاقة ا

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