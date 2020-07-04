الكشف عن معلومات جديدة بشأن أول بلاغ عن كورونا في بؤرة تفشي الوباء

2020/07/04 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أنها تبلّغت أواخر كانون الأول/ديسمبر بواسطة مكتبها في الصين، وليس بواسطة السلطات الصينية، تسجيل أولى الإصابات في ووهان بالالتهاب الرئوي الذي تحوّل إلى جائحة كوفيد-19.وفي 9 نيسان/أبريل، نشرت منظمة الصحة العالمية تسلسلا زمنيا أولا للمراسلة، ردا على الانتقادات التي وُجّهت إليها، بخاصة من قبل الأمريكيين، والتي تتّهمها بالتأخر […]

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