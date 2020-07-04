عضو بالقانونية النيابية تحدد 'عائقاً كبيراً' يواجه قانون الانتخابات

2020/07/04 | 10:35 - المصدر: السومرية نيوز

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رأت عضو اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل، السبت، أن استمرار الخلافات سيحول دون إرسال قانون انتخابات مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة على صيغته النهائية، فيما حددت ما وصفته لـ"العائق الكبير" الذي يواجه القانون.

يشار إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي وجه، السبت (6 حزيران 2020)، بوضع اللمسات الأخيرة على جدول قانون الانتخابات الجديد وعرضه أمام البرلمان.وقالت فاضل في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن لجنتها "استضافت مؤخراً أعضاء مجلس المفوضين للإطلاع على وجهة النظر الفنية لمفوضية الانتخابات بشأن إجراء الاقتراع العام والخاص وعد وفرز الأصوات وآلية تسريع النتائج"، مشيرةً إلى أن "استمرار الخلافات سيحول دون إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة على صيغته النهائية".

وأضافت، أن "المعوق الكبير الذي يواجه القانون هو عدم امتلاك وزارتي التخطيط والتجارة بيانات احصائية كافية يمكن الاعتماد عليها في عملية التصويت والإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر المتعددة فضلاً عن بعض الخلافات السياسية والجغرافية والفنية"، موضحة أن "الخلافات السياسية ترتكز حول أكثر من 80 قضاء وناحية في مناطق مختلفة عبر اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة".





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