تفاصيل تنشر لأول مرة في ذكرى تفجير الكرادة: أعنف هجمات بغداد بـ”الأمونيوم”،، جثث مفقودة وتحقيقات بلا نتائج!

2020/07/04 | 10:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يستذكر العراقيون، الذكرى الرابعة للتفجير الذي ضرب المنطقة التجارية في الكرادة، والتي كانت تعج بالمتسوقين المدنيين، لإقتناء مستلزمات عيد الفطر في العام 2016.أسفر التفجير الذي تم استخدام سيارة مفخخة محملة بمادة حارقة عن تدمير ثلاثة مراكز تسوق معروفة وسط الكرادة وهي مجمع الليث وهادي سنتر، وإحتراق عدد كبير من السيارات والحافلات، […]

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