2020/07/04 | 11:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدراجي مخاطبا الوفد العراقي المتواجد في لبنان :تعشيتوا وتمشيتوا عالبحر، كافي ارجعوا روحوا الى المانيا او الصين جيبوا منها مصافي تصفي النفط الأسود بال... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 11:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي مخاطبا الوفد العراقي المتواجد في لبنان :تعشيتوا وتمشيتوا عالبحر، كافي ارجعوا روحوا الى المانيا او الصين جيبوا منها مصافي تصفي النفط الأسود بال...) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدراجي مخاطبا الوفد العراقي المتواجد في لبنان :تعشيتوا وتمشيتوا عالبحر، كافي ارجعوا روحوا الى المانيا او الصين جيبوا منها مصافي تصفي النفط الأسود بال...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).