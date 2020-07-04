الولايات المتحدة تسجل اعلى رقم للاصابات اليومية بـ فيروس كورونا في العالم

2020/07/04 | 11:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاب برس

في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفايروس كورونا المستجد يسجلها بلد واحد، أعلن في الولايات المتحدة، رصد أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بالفايروس الفتاك الملقب بعدو البشرية.

ويعد الرقم أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، منذ تفشي المرض في الصين في ديسمبر الماضي.

وأظهرت بيانات جامع...

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