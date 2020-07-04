وفاة أمير قبيلة خزاعة في العراق والدول العربية بعد ايام من اصابته بفيروس كورونا

2020/07/04 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أمير قبيلة خزاعة في العراق والدول العربية، باقر علي الشعلان الخزاعي، اليوم السبت (4 تموز 2020)، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.وقال مصدر مقرب من الخزاعي : إن أمير قبيلة خزاعة في العراق والدول العربية، باقر علي الشعلان الخزاعي، توفي … Readmore

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