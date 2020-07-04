عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يقدم ثمانية مقترحات إلى الحكومة تتعلق بالمنافذ الحدودية

2020/07/04 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي، السبت، ثمانية مقترحات إلى الحكومة بشأن عمل المنافذ الحدودية، من بينها إخضاع جميع المنافذ لإدارة السلطة الاتحادية بما فيها منافذ إقليم كردستان، معتبراً أن نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على … Readmore

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