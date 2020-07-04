ما دلالة وجود بقع بيضاء وتقرحات على اللسان

2020/07/04 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..كشف أطباء الأسنان من أستراليا عن المشاكل الصحية التي قد تشير إلى وجود بقع بيضاء وتقرحات في اللسان، حيث نصحوا بالعناية المستمرة بالفم للوقاية من مختلف الأمراض.ووفقا للأطباء، فإن ظهور بقع بيضاء على اللسان يرجع إلى عدم اتباع وسائل النظافة للفم أو التدخين أو الشرب المنتظم للكحول، وفي حال عدم اختفاء هذه الأعراض […]

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