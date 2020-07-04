2020/07/04 | 11:32 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
٤.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المجرب لا يجرب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محمد عبد الجبار الشبوط
٤.
وشاعت ايضا عبارة "المجرّب لا يجرّب" ونسبت بمعناها الاطلاقي الى المرجعية الدينية، زورا وبهتانا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المجرب لا يجرب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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