المجرب لا يجرب

2020/07/04 | 11:32 - المصدر: سومر نيوز

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محمد عبد الجبار الشبوط

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وشاعت ايضا عبارة "المجرّب لا يجرّب" ونسبت بمعناها الاطلاقي الى المرجعية الدينية، زورا وبهتانا...

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