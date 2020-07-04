المجرب لا يجرب


المجرب لا يجرب
2020/07/04 | 11:32 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

محمد عبد الجبار الشبوط

٤.

وشاعت ايضا عبارة "المجرّب لا يجرّب" ونسبت بمعناها الاطلاقي الى المرجعية الدينية، زورا وبهتانا...

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