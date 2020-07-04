2020/07/04 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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قائممقام سنجار يدعو لدعم القضاء وتشجيع الأيزيديين على العودة له

يتبع.



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توفي رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم، محمد عبد الكريم الكسنزان، السبت (04 تموز 2020)، في مقر إقامته بالولايات المتحدة الامريكية.

ويبلغ رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم من العمر 82 عاماً، حيث ولد في قرية &rs

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نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (04 تموز 2020)، توقعات حالة الطقس اليوم في مختلف مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون ساخناً، ودرجات حرارة ستصل الى 49 مئوية.

وذكرت الهيأة في صورة توضيحية، أن "الطقس

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اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة ارضية بقوة 3.5 في السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " المراصد الزلزالية لوزارة النقل العراقية في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي س

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