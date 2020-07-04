وفاة رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم

2020/07/04 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توفي رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم، محمد عبد الكريم الكسنزان، السبت (04 تموز 2020)، في...





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