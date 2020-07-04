ديالى.. توجيه حكومي باستثمار حقول الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية

2020/07/04 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أبلغ بضرورة الإسراع باستثمار حقول غاز المنصورية، لتأمين الغاز الوطني في تشغيل محطات الكهرباء.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حقول غاز المنصورية في اقصى شرق ديالى تمثل احدى الحقول التي تتميز باحتياطات ضخمة، لكن لم يجرِ استثمارها منذ عقود، على الرغم من أنها تشكل ثروة اقتصادية لا تقل أهمية عن الغاز، ويمكن أن تتحول إلى مصدر كبير لخزينة الدولة".

وأضاف، أن "أحدى الشركات الاماراتية قدمت عروضاً مهمة لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، لاستثمار حقول غاز المنصورية، ودعم محطة المنصورية الغازية لإنتاج أكثر من 700 ميكا واط، وتُحقق الاكتفاء الذاتي للطاقة في ديالى ككل".

ولفت إلى أن "عبد المهدي وافق على العرض وأحاله إلى وزارة النفط، لكن لم تحصل الموافقة منذ اشهر طويلة رغم اهمية الموضوع في معالجة ازمة الطاقة، وانهاء ملف الاعتماد على الغاز المستورد الذي فيه الكثير من الاشكالات".

وأشار العزاوي إلى أن "رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، أبلغ بأهمية الاسراع باستثمار حقول غاز المنصورية لتأمين الغاز الوطني في تشغيل محطات الكهرباء، ومنها المنصورية، إضافة إلى دعم الشركات المستثمرة للحقول من اجل تسريع استغلال ثروة وطنية كبيرة تأخر حسمها، وأفقد العراق ملايين الدولارات سنويا، وجعلنا نعتمد على استيراد الكهرباء دون المستوى لسنوات طويلة".

وعند تصويت مجلس النواب على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منحت الولايات المتحدة الأمريكية استثناءً جديداً من العقوبات للعراق، بشأن استيراد الطاقة الكهربائية من إيران.

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