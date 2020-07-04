الرئيس روحاني: فايروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني

2020/07/04 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس حسن روحاني ان ظاهرة كورونا ، بانها ظاهرة متعددة الأوجه ولم تقتصر على الجانب الصحي والعلاجي، بل تعدت ذلك الى الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية بحيث تداخلت العديد من القضايا في ظل انتشار هذا الفيروس.واضاف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، لقد اكدنا منذ اليوم الأول […]

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