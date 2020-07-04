اخماد حريق في مخازن للاصباغ على الطريق بين بغداد وبابل

2020/07/04 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا كبيرا اندلع في مخازن للأصباغ على الطريق الدولي بين بغداد وبابل.وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “20 فرقة تمكنت من السيطرة على حريق كبير شب داخل مخازن للأصباغ والاخشاب والسقوف الثانوية (مشيدة من صفائح الچينكو) على الطريق الدولي السريع الرابط بين […]

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