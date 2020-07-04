السيطرة على حريق اندلع في مخازن للأصباغ على الطريق الدولي بين بغداد وبابل

2020/07/04 | 11:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل خمدت فرق الدفاع المدني حريقا كبيرا اندلع في مخازن للأصباغ على الطريق الدولي بين بغداد وبابل.وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان " 20 فرقة تمكنت من السيطرة على حريق كبير شب داخل مخازن للأصباغ والاخشاب والسقوف الثانوية (مشيدة من صفائح الچينكو) على الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد /الحلة ناحية النيل في بابل".واضافت، ان "الحريق لم يسفر عنه خسائر بشرية"، فيما اشار الى ان "اسباب اندلاع الحريق لاتزال مجهولة ".

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