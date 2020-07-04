2020/07/04 | 11:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن الرئیس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت،خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا عن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة الحكومية والخاصة اعتبارا من يوم غد الأحد.وطلب من الدوائر الحكومية والخاصة الامتناع عن تقديم الخدمات لأي مواطن لا يرتدي الكمامة، منوها بأنه سيتم تسجيل غياب بحق كل موظف لا يرتدي الكمامة في مكان عمله.وقال روحاني: الإصابة بكورونا ليست عارا وعلى المواطنين الإعلان عن إصاباتهم من دون خجل، مشيرا إلى أن الإعلان عن الإصابة بفيروس كورونا واجب ديني على كل مصاب.وأكد روحاني أنه ستتم معاقبة أي مكان عمل لا يراعي البروتوكولات الصحية بالإغلاق لمدة أسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران ستجبر مواطنيها على ارتداء "الكمامة" في الأماكن المغلقة ابتداء من الغد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران ستجبر مواطنيها على ارتداء "الكمامة" في الأماكن المغلقة ابتداء من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).