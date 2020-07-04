المستثمرون في كربلاء يتوقفون عن العمل والتقديم على الفرص الاستثمارية

2020/07/04 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي ، اليوم السبت ، إن “المستثمرون توقفوا التقديم على أي فرصة استثمارية في المحافظة بسبب الازمة المالية والحظر الصحي المفروض.وذكر الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الوضع الاقتصادي في كربلاء تأزم بشكل كبير ، بسبب الحظر الصحي المفروض […]

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