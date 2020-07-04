قبل النوم.. هذه أفضل الأطعمة للتناول

2020/07/04 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء أكاديمية ولاية نيويورك للتغذية وعلم التغذية جونتان فالديس، عن افضل الاطعمة التي يفضل تناولها قبل النوم لتعزيز صحة الجسم أثناء الليل.بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخبراء، يمكن تناول بعض الخبز مع ملعقة صغيرة أو كبيرة من زبدة الفول السوداني، بالإضافة إلى الجبن والكرز الحلو واللوز والكاجو والجوز، حسب هوف بوست.ينصح خبراء التغذية بتجنب الأطعمة […]

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