2020/07/04 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تشديد الازمة المالية و الاقتصادية التي ادت الى فقر و زيادة عدد العاطلين عن العمل هناك موج من الانتحار في لبنان و هزت وجدانَ اللبنانيين المشاهدُ الصادمة للانتحارات التي طالت شباباً عجزوا عن تأمين لقمة العيش لأسرهم، وأخرجهم الجوع الكافر من تمسكهم بالحياة.وبحسب صحيفة “البناء” فقد اهتمت الصحف اللبنانية اليوم السبت بهذا الموضوع وكتبت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تشديد الازمة المالية.. انتحارات الجوع الكافر تصدم اللبنانيّين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تشديد الازمة المالية.. انتحارات الجوع الكافر تصدم اللبنانيّين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).