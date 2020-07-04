2020/07/04 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت منظمة نجدة المتوسط التي تدير سفينة أوشن فايكينغ العاملة في إنقاذ المهاجرين، إنها أعلنت حالة الطوارئ على متنها، بسبب أجواء التوتر.ويوجد على متن السفينة 180 مهاجرا أنقذتهم بين 25 و30 من الشهر الأخير، فيما رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبالهم، واندلعت ومنذ شجارات على متن السفينة بين مهاجرين وتهديدات لأفراد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان الطوارىء في سفينة إنقاذ للمهاجرين بعد شجارات ومحاولات انتحار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان الطوارىء في سفينة إنقاذ للمهاجرين بعد شجارات ومحاولات انتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).