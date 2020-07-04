وفاة رئيس الطريقة الكسنزانية بالعراق والعالم

2020/07/04 | 11:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوكتوفي رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني اليوم السبت عن عمر ناهز 82 عاما.وولد محمد الكسنزان في قرية كربجنة التابعة لناحية سنكاو من محافظة كركوك فجر الجمعة في 15 نيسان/أبريل سنة 1938 م .وتعد هذه القرية التي ولد فيها الشيخ هي موطن مشايخ الطريقة الكسنزانية، ومنذُ سنواته الأولى التي قضاها في كربجنة كان شيخ الطريقة هو والدهُ الشيخ عبد الكريم الكسنزان الذي أُنيطت به المشيخة من قبل أخيه الأكبر حسين الكسنزان والذي كان يُطلق عليه ولا زال لقب (السلطان).

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