مع “أرتفاع جنوني” لدرجات الحرارة،، 14 وصية عاجلة من الدفاع المدني للعراقيين: أحذروا هذه الأوقات!

2020/07/04 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، المواطنين الى اتخاذ عدد من التدابير العاجلة مع بدء موسم الحر الهائل ووصول موجة مرهقة ستستمر الى نهاية تموز الجاري، بحسب تقارير الارصاد الجوية.وذكرت مديرية العامة للدفاع المدني 14 نصيحة وجهتها للسائقين عبر منصاتها: يجب إخلاء السيارات من: المواد الغازية.القداحات .المشروبات الغازية.[…]

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