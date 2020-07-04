عمليات البصرة: حظر شامل للتجوال خلال 48 ساعة المقبلة

2020/07/04 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم السبت، حظراً شاملاً للتجوال خلال 48 ساعة المقبلة.

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