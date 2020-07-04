القوات الإيرانية تصيب صبيا راعيا بكردستان في ثالث حادث من نوعه خلال اسبوع

2020/07/04 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر محلية في إقليم كردستان، إصابة راعٍ بجروح بنيران القوات الايرانية شمالي محافظة أربيل.

وذكر شهود عيان ان القوات الايرانية فتحت نيران أسلحتها، تجاه راعٍ كردي وهو صبي يبلغ من العمر خمسة عشر عاما، في مراعي منطقة “بالكايتي” شمالي أربيل، مما أسفر عن اصابته بجروح في ساقه، نقل على اثرها الى مستشفى قضاء “جومان”، إضافة الى نفوق واصابة عدد من اغنامه.

ومن الجدير بالذكر ان الحادث هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، بعد ان كان حرس الثوري الإيراني قد أطلق النار في حادثين منفصلين، على قطيعي اغنام في قضاء “بشدر” التابع لمحافظة السليمانية، مما أدى الى نفوق العشرات منها.

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