2020/07/04 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كركوك : ليس لدينا ازمة في تجهيز الاوكسجين ،وخلال ساعات سنؤمن كميات كافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 11:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كركوك : ليس لدينا ازمة في تجهيز الاوكسجين ،وخلال ساعات سنؤمن كميات كافية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كركوك : ليس لدينا ازمة في تجهيز الاوكسجين ،وخلال ساعات سنؤمن كميات كافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).