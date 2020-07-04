2020/07/04 | 11:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الكاظمي" يسير في حقل من الالغام المتشابكة وامام "خمسة تحديات" .. مقابل "خمسة نقاط" لــ انجاح مسيرته !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الكاظمي" يسير في حقل من الالغام المتشابكة وامام "خمسة تحديات" .. مقابل "خمسة نقاط" لــ انجاح مسيرته !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).