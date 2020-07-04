هام جدا.. من المديرية العامة للدفاع المدني

2020/07/04 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، على مراعات الاجراءات المدرجة ادناه بعد ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد ووصولها الى نصف درجة الغليان في بعض المناطق حيث اوصت بالاتي:يجب إخلاء السيارات من:1- المواد الغازية.2-القداحات .3-المشروبات الغازية.4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.5- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط ( تنسيم ).6- عدم ملئ […]

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