كوريا الجنوبية تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/04 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس داخل البلاد.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، سجل 36 حالة عدوى داخلية، فيما تم تسجيل 27 حالة إصابة قادمة من خارج البلاد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة […]

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