حجر طابق كامل في أكبر مستشفى بدهوك بعد تشخيص اصابة بكورونا

2020/07/04 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في صحة دهوك، باكتشاف حالة اصابة بفيروس كورونا في مستشفى عام بالمحافظة، مشيرا إلى وضع احد طوابقه تحت الحجر الصحي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطابق الرابع من مستشفى ازادي تم وضعه تحت الحجر الصحي بسبب كشف حالة مصابة بفيروس كورونا".

وأضاف ان "مريضا كان يرقد في الطابق الرابع وبعد اجراء الفحوصات المختبرية له اتضح ان حامل لفيروس كورونا".

وتابع المصدر ان "الفرق الطبية قامت على الفور باخذ العينات من الكوادر الصحية الذين لامسوا المريض".

ومستشفى آزادي يعدُ أكبر مستشفى حكومي في محافظة دهوك تم تشييده في ثمانينيات القرن المنصرم ويستقبل المئات من المراجعين يوميا.

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